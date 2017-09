Klokkenstoel voor eeuwenoude dodenakker

video'De dijk omarmt de graven als een huid', dichtte predikant Dirk-Jan Lagerweij van de PKN-gemeente Blokzijl-Scheerwolde over het kerkhofje in Baarlo. De intieme begraafplaats aan de voet van de Kuinderdijk heeft er nu ook een imposante poortwachter bij, in de vorm van een klokkenstoel.

Het zwarte gevaarte op zes gemetselde poeren is de nieuwe trots in de voortuin van de eeuwenoude dodenakker. Ernaast is een strooiveldje met een zerk voor naamplaatjes.

Even droog

Beheerder van het kerkhof, Steven de Jong, kreeg gelukkig gelijk met zijn weersvoorspelling gistermiddag: 'Op het moment suprême is het droog.' En kijk aan, de paraplu's bleven ingeklapt toen zijn eega en initiator Brigitte de gegoten, 123 kilo zware klok voor het eerst officieel mocht luiden. De vliegende klepel onder het zadeldak deed z'n werk en het gelui was tot in wijde omtrek te horen. Johan van Dalen van het college van kerkrentmeesters toonde zich trots: 'We realiseren ons dat dit voor velen een plaats is met een verdrietige herinnering, maar hopen dat nabestaanden hier de rust vinden die nodig is. Niet dat stil is onder het luiden van de klok, maar dat luiden schept ook een zekere rust bij mensen.'

Gemeentelijk eigendom

De grond waarop de klokkenstoel staat is van de gemeente Steenwijkerland gekocht, het klinkerpad dat naar de begraafplaats leidt is nog gemeentelijk eigendom, maar verkeert in matige staat. Van Dalen: 'We hopen dat dit nog opnieuw wordt bestraat.' Om de blikvanger beter in het licht te zetten zijn vijf essen gekapt (en bomen herplant), waarbij vermoedelijk een "prekesteen" aan het oppervlak is gekomen; zo'n grote kei werd vroeger gebruikt door de koster, veldwachter of dorpsomroeper om de kerkgangers kond te doen van het laatste nieuws.

Het kerkhof van Baarlo neemt vandaag deel aan Open Monumentendag, tussen 10.00 en 16.00 uur wordt er uitleg gegeven over deze bijzondere plek, de klokkenstoel wordt elk uur even geluid.