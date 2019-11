Klussen voor behoud van ‘natuurmozaïek’ in De Wieden

Tsák! En nog eens. Tsák! Met al z’n kracht steekt Jidde Looijenga de spa de grond in, net zo lang tot zijn natuurwerkmaatje voor vandaag de weerbarstige els kan loswrikken en met wortel en al omhoog haalt. ‘Sjonge’, puft Bianca de Smit, ‘die zat goed vast.’ Ze zweet, heeft volrode konen maar straalt ook van oor tot oor. ‘Dit is toch heerlijk?’ De Steenwijkse geniet met volle teugen van deze ochtend in het veenmosrietland van De Wieden. ‘Waarom ik meedoe? Omdat ik de hele week al op mijn kont zit, haha.’ Bij de klantenservice van De Friesland blijft ze aan haar bureau gekluisterd, in haar vrije tijd trekt ze er graag op uit. ‘Dit geeft voldoening.’ Ze noemt de Natuurwerkdag een ‘super initiatief’. ‘Je voelt je één met de natuur en doet ook iets zinvols, samen met anderen. Het is echt “oer”, ja ik word er blij van.’

Waterscouts

Jidde is alweer een paar meter opgeschoven met de steekschop, geeft intussen aanwijzingen aan zijn groep van de Waterscouting Giethoorn. Tien kids van 10 tot 16 jaar heeft-ie meegebracht naar de zoom overjarig riet nabij de Veneweg. In het seizoen zeilen en roeien ze elke zaterdag, nu liggen hun bootjes op de kant en banjeren ze op laarzen door moerassig land. Het is hun tweede jaar. ‘Ze steken hun handen uit de mouwen, kinderen worden zich zo beter bewust van de kwetsbaarheid van dit gebied waarin we zeilen, hun eigen achtertuin. Dat vind ik wel belangrijk’, zegt Jidde.

Betekenisvol

Kaat Boonzaaijer (10) uit Meppel is zo’n kind. Ze vindt het mooi werk - dat het de eerste uren nog niet regent scheelt ook een jas -, al merkt ze op: ‘Het doet wel zeer aan je arm hoor, de hele tijd aan die takken trekken.’ Haar moeder Misja springt ook manhaftig bij. ‘Ik vond het leuk om zo’n werkochtend samen met mijn dochter te delen en ook waardevol, het gevoel dat we met elkaar zorg dragen voor de aarde. Kijk om je heen: voor ons is het één ochtend inspannen en dat werk is echt betekenisvol voor De Wieden.’

Biodiversiteit