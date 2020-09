Kon het korte zwemseizoen voor openluchtbaden in Kop wel uit?

Waar andere baden het seizoen gesloten bleven of pas ergens in juli open gingen, was het openluchtbad in Hasselt al in mei open. Opmerkelijk, want Hasselt stond toen landelijk als corona-brandhaard te boek. Wie gaat er dan daar zwemmen, zou je zeggen. Dat zijn er toch nog wel wat geweest, zegt locatiemanager Raymond Spijkerman. ,,19.000 in totaal. Maar het is wel een stuk minder dan in een normaal seizoen, hoor. Toen kwamen er 50.000 tot 60.000.’’