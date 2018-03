Koninklijke eer voor vertrekkende raadsleden in Steenwijkerland

Drie gemeenten

Antje Doorenspleet was 15 jaar raadslid in drie verschillende gemeenten. Van 1972 tot 1974 in de voormalige gemeente Zwartsluis en van 1994 tot 1998 in de voormalige gemeente Brederwiede. In Zwartsluis was Doorenspleet het eerste vrouwelijke raadslid. Van 2001 tot 2008 was ze voor de lokale partij BuitenGewoon Leefbaar (burger)lid van raadscommissies in de gemeente Steenwijkerland. Vanaf 2008 zat ze voor deze partij in de gemeenteraad.