Koninklijke waardering voor oprichtster regiocabaret Twee recht twee averecht

Bij haar afscheid van cabaret 'Twee recht twee averecht' is Julia Lenstra-Berkhof (67) uit Willemsoord zaterdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Na afloop van de voorstelling in Steenwijks theater De Meenthe heeft burgemeester Rob Bats haar koninklijk onderscheiden.

Lenstra was in 1983 een van de oprichters van Twee recht twee averecht. Zij verzorgt de kleding en benodigde attributen én is de chauffeur van het gezelschap. In de afgelopen 35 jaar is het cabaret uitgegroeid tot een niet meer weg te denken fenomeen in Steenwijkerland en wijde omgeving.

Ook was Lenstra ruim 12,5 jaar bestuurslid van Dorpsbelang Willemsoord, De Pol en Ronde Blesse. Na haar aftreden bleef zij de animator van de tweejaarlijkse kerstmarkt in en rond de kerk in haar woonplaats, waar ze rond 1980 de Stichting Hobbyclub oprichtte voor meer binding onder de jeugd. Deze club is nog steeds actief in Willemsoord.

Het kersverse Lid in de Orde van Oranje Nassau is al 36 jaar lid van vrouwenvereniging Wilhelmijn, waarvan de laatste 6 jaar als bestuurslid en pr-functionaris. Als commissielid en marktmeester van de kerstmarktcommissie in Willemsoord vervult zij vanaf de oprichting in 2009 verschillende taken. Ook is zij lid van het kerstkoor.

Et Kloniehuus