Koorzangers in actie voor zieke kameraad Popke

Popke Boersma (51) is chronisch ziek en moet een been missen. Maar zijn geloof, z'n optimisme én de koorkameraden in Steenwijk slepen hem er doorheen. Ze zijn een actie begonnen voor de aanschaf van een aangepaste auto, zodat hij zelf naar de repetities kan komen.

Zaterdag 26 januari houden ze een speciaal benefietconcert in de Grote Kerk. Want als iemand een steuntje in de rug verdient, dan is het de onfortuinlijke Steenwijker wel, vinden zijn zingende collega's. De man om wie het draait is er stil van.

Boersma heeft z'n portie leed gehad zo zoetjes aan. Maar de humor lijdt er niet onder. ,,Ik hoop dat ik die strippenkaart van het ziekenhuis nu mag inleveren", zegt hij. Zijn medisch dossier is dik als een stevige trilogie. Hartinfarct, diabetes, drie keer per week aan de dialyse. Het kostte hem, na 25 jaar plezier, z'n baan bij Scania. Uiteindelijk was er die nieuwe nier, geschonken door zijn vriendin Diana. Maar ook bij haar sloeg het noodlot toe: ze kwam ongelukkig ten val, raakte in coma, kreeg er een beroerte overheen. ,,Ze komt er niet meer bovenop", vreest Boersma.

Na een trieste optelsom van ingrepen moet hij het sinds kort zonder rechterbeen doen. Een hard gelag. De amputatie had van Popke Boersma een boos of verbitterd man kunnen maken, maar dat is niet gebeurd. Want er zijn lichtpuntjes in zijn leven. Zingen is er een van. Als tenor bij het Christelijk Mannenkoor Steenwijk, Gemengde Zanggroep Reflector en Protestants Kerkkoor Steenwijkerwold. Het is zijn eigen lofzang aan de Heer. "Het geloof geeft me kracht."

Stichting

Wat zijn kameraden van Reflector en het Mannenkoor nu presteren, daar wordt hij stil van. Hoe ze samen de Stichting Vrienden van Popke Boersma in de benen hebben getild (van dat soort woordspelingen houdt-ie wel) is ongekend. ,,Wij gaan voor jou een auto regelen", hadden Fons en Wim gezegd en toen dacht Popke hardop: 'nou, dat gaat dus nóóit lukken'. Maar het is gelukt.

Bij garage Broekhuis wacht al een glimmend opgepoetste occasion op z'n trotse, eenbenige chauffeur, een automaat waar het gaspedaal links is gezet. Meer dan de helft van de benodigde 14.500 euro is binnen. Met onder meer het benefietconcert hopen de aanjagers Fons Fennis en Wim van Hijum ook de laatste euro's bijeen te sprokkelen. ,,Prachtig. Ik ben nu altijd afhankelijk van anderen en iedereen helpt me met liefde, maar een auto geeft me zo'n vrijheid." Boersma kan dan zelf naar de koorrepetities en naar zijn vriendin rijden.