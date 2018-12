Kop topt met kerstverlichting huizen en straten

In Genemuiden hebben Cees en Ina van Dijk hun huis aan de Prinses Irenestraat helemaal in kerststemming gebracht. Binnen hangen slingers vol kerstkaarten, buiten in de voortuin slingers met sprankelende lichtjes, kerstklokken en sterren, in allerlei kleuren. Op en top kerstsfeer hangt er ook in Steenwijk aan de Jan van Riebeekstraat, waar Wim Hendriks meer dan vierduizend lampjes laat branden. Veel minder dan het Kersthuis in Hardenberg waar waarschijnlijk de meeste lichtjes van Overijssel branden (ruim 21.000), maar het is er niet minder gezellig om. Voor de tweede keer zijn zo'n 2000 lichtjes aangebracht bij verpleeghuis Zonnekamp en woongroep Het Veerhuis aan de Oyershoeve in Steenwijk. Waardoor het er voor de bewoners nog beter toeven is.