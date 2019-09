‘Kopschop’ verdachte wordt poging tot doodslag verweten maar komt wel vrij

Een verdachte van een ernstige mishandeling in de uitgaansnacht van 26 mei in Steenwijk komt op vrije voeten. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle dinsdag. De verdachte wordt een poging doodslag verweten.

Het slachtoffer werd volgens het Openbaar Ministerie zonder enige aanleiding door een groep aangevallen. Een van de aanvallers was volgens het OM de 22-jarige Adrie S. Hij was mogelijk degene die het slachtoffer, toen deze op de grond lag, hard in het gezicht trapte. En schoppen in het gezicht kan de dood veroorzaken, zei de officier van justitie.

Koude rillingen

De verwondingen zijn ernstig: het slachtoffer liep hersenletsel op. Het is volgens de officier van justitie nog maar de vraag of hij ooit volledig zal herstellen. ,,De koude rillingen lopen me over de rug als ik dit hoor’', zei S. over het letsel. Hij wist niet dat het slachtoffer zo was toegetakeld. Enkele dagen na de mishandeling zijn zeven verdachten opgepakt. Alleen S. zat nog vast, bleek op de zitting in Zwolle. Zijn strafblad was daar mede debet aan. De delicten waarvoor hij wordt opgepakt, lijken telkens ernstiger te worden, las de voorzitter voor uit het dossier. De kans dat hij opnieuw over de schreef gaat, wordt als hoog ingeschat.