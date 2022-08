Koptelefoons en bloemenmatten: corso Sint Jansklooster komt met deze primeur voor blinde bezoekers

Paprikate­ler in Luttel­geest verwarmt kassen al jaren met aardwarmte zónder vergunning (en niemand treedt op)

Een van de grootste paprikatelers in Nederland, gevestigd in Luttelgeest, verwarmt al vier jaar een gigantisch kassencomplex met aardwarmte zonder dat er een natuurvergunning is. Het bijzondere is: niemand lijkt er wat om te geven.

5 augustus