Kou nekt planters gratis bomen in Willemsoord

,,Te koud om de beplanting nu aan de geïnteresseerden mee te geven", zegt bestuurslid Randy Leeper van de coördinerende Vereniging voor Dorpsbelang Willemsoord en omstreken. ,,Het is simpelweg te koud. We gingen uit van min 1 graad, maar het is min 7 graden geweest vannacht. Je kunt het struiken en jonge bomen niet aandoen om met een dergelijke temperatuur te moeten verkassen. De wortels vriezen tijdens het vervoer bij een dergelijke temperatuur al na een kwartier dood. En het in de grond zetten is sowieso not done. Kwade reacties heb ik niet gehad. Er is begrip dat het een weekje later wordt."