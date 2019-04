Koud, nat en guur, maar op de Kloostermarkt is het altijd druk

Klompen, oliebollen, geraniums, wandelstokken, petten, stripboeken, op de Kloostermarkt is van alles te koop. ,,Van elke productsoort laten we maximaal twee marktkopers toe”, zegt Dennis Boxum, op zijn eerste Kloostermarkt als voorzitter van de Stichting Kloostermarkt. Langs het 1.200 meter lange parkoers aan de Molenstraat en Kloosterweg staan 125 kramen. Twee zijn van de worstenverkopers Worstenkoning uit Harskamp en de Twentse Worstenkoningin. De gezusters Ankie en Geesje Mooiweer uit Vollenhove komen elk jaar naar de jaarmarkt. ,,Om een pot Ginsengzalf te kopen, want die kunnen we nergens anders krijgen.” Henk en Bertha van der Linde uit Sint Jansklooster willen bloemetjes en groenteplantjes scoren. ,,Voor de rest hebben we niets nodig, we hebben al kasten vol met rommel”, grapt Henk.

Beestenmarkt

Wethouder Tiny Bijl van de gemeente Steenwijkerland opent om 10.00 uur de Kloostermarkt. ,,Als dorp mag je er trots op zijn dat je de veertig jaar hebt gehaald”, zegt ze. Bijl heeft opgezocht dat de temperatuur op de eerste jaarmarkt, toen nog een beestenmarkt, maar 9 graden was. Zaterdag is het met 13 graden ook niet al te warm. Toch weerhoudt dat het publiek niet om massaal te komen. ,,Om 15.00 uur stonden alle drie parkeerplaatsen vol”, zegt Boxum.

Django Wagner

Vooral voor de demonstratie dronevliegen in de gymzaal en op het voetbalveld en de Formule 1 Simulator staan de mensen in de rij. Het wordt pas echt druk bij het optreden van volkszanger Django Wagner, die een uur later dan aangekondigd arriveert. Vlak voor zijn optreden is de Markt na een flinke plensbui weer leeg. Als hij ‘Laat me lachen’ aanheft, stroomt het plein in mum van tijd weer helemaal vol. Jorrit (10) en Thimo (8) uit Zwartsluis zijn dan al vertrokken. Ze hebben op de Kleedjesmarkt aan de Bergkampen gestaan. ,,Ik verkoop spullen die ik niet meer gebruik en met het geld ga ik een headset kopen”, zegt de oudste.

Oplaten van ballonnen voorbij