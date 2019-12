KPN helpt getroffen klanten hardnekkige storing Belt-Schutsloot

Smithy's Palace in Eesveen hoopt na faillisse­ment op knallende kerst, zoals vroeger

24 december De kratten sinas en cola werden vrijdag voor het eerste tienerfeest nog binnengereden, maar maken in aanloop naar tweede kerstdag plaats voor bier en wijn. En nieuwe plastic glazen, nu de failliete discotheek Smithy’s Palace in Eesveen op een knallende doorstart rekent. Dewy de Hoop is de nieuwe uitbater, en de vuurdoop is geslaagd. ,,Het had niet veel gescheeld of de bulldozer had een eind aan een hoop nostalgie gemaakt.”