Kringloopmedewerkers Tuk naar première tv-serie

Gemeenten hebben voldoende strooizout

11 december Nu Koning Winter al vroeg in december zijn gezicht heeft laten zien, is er bij de drie gemeenten in de Kop van Overijssel geen sprake van paniek. Overal ligt een flinke voorraad strooizout en het materieel is op orde om de belangrijkste doorgaande wegen en fietspaden begaanbaar te houden, zo blijkt uit een inventarisatie door de Stentor.