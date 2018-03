Kringloopwinkel Steenwijk krijgt urn mét as

Mensen met afstand tot arbeidsmarkt via buurtsuper naar een baan in Kuinre

6 maart Via de buurtsuper in Kuinre hebben de afgelopen jaren vijftien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun weg naar betaald werk gevonden. Het project is zo succesvol dat het in het dorp breder wordt opgepakt; mensen met een rugzakje kunnen ook via verenigingen worden geholpen richting een baan.