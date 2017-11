Kringloopwinkel Tuk hoofdrol in tv-reeks

Kringloopwinkel Steenwijk (in Tuk) krijgt een prominente rol in de documentaire-reeks 'Het succes van de kringloopwinkel, een hartverwarmende serie van de VPRO'. De uitzendingen zijn op NPO2 te zien van 25 tot en met 29 december, vijf avonden lang om 21.10 uur.

Regisseur en producer Frank Wiering koos de kringloopwinkels in Tuk, Zeist en Naarden voor een vijfdelig portret. ,,Hij komt hier wel eens met zijn vrouw en vroeg zich af waarom wij zo succesvol zijn", vertelt Jolanda Vermaire. De programmamaker gaf zelf het antwoord: ,,Hem viel de goede sfeer onder de medewerkers op, de warmte, de gezelligheid. De winkel is groot en goed gesorteerd." Tuk zou als voorbeeld kunnen dienen voor het groeiende succes van kringloopwinkels.

Quote Dus wilden we absoluut dat het een integer portret zou worden, een puur document waarin iedereen met respect wordt behandeld Jolanda Vermaire

Het bestuur moest er wel even over nadenken, of ze wilde meewerken aan een tv-serie over het bijzondere bedrijf waar 115 vrijwilligers aan verbonden zijn en vijftien betaalde krachten. ,,Voor veel van onze mensen is dit een tweede thuis, een veilige werkomgeving. Iedereen is hier gelijk, ongeacht afkomst of religie en iedereen heeft z'n eigen verhaal; er zitten ook kwetsbare mensen tussen", zegt Vermaire. ,,Dus wilden we absoluut dat het een integer portret zou worden, een puur document waarin iedereen met respect wordt behandeld."

Integer

Dat is gebeurd, zo is ze overtuigd. ,,De cameraploeg is hier ruim een jaar geleden voor het eerst geweest en heeft, verspreid over het jaar, verschillende keren gefilmd en een paar van onze vaste vrijwilligers gevolgd."

Het resultaat is een podium voor de kringloopwinkel in vijf afleveringen, waarin de vestiging in Tuk een hoofdrol speelt. ,,Het is best spannend om straks op tv te zien, maar we hebben alle vertrouwen in de uitzendingen."