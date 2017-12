Kunstwerk in Vollenhove als herinnering aan voormalig kasteel

Op initiatief van Belangen Vereniging Vollenhove Stad (BVVS) komt er een kunstwerk op het eiland in de binnenhaven van Vollenhove. Daar heeft ooit Het Oldehuys gestaan. Het slot werd rond 1165 gebouwd in opdracht van de Utrechtse bisschop Godfried van Rhenen, waar naar in Vollenhove al een straat is genoemd.

De BBVS wil nu ook een kunstwerk laten maken voor deze historische plek dat verwijst naar het verleden. Inwoners van Vollenhove worden opgeroepen om hieraan een bijdrage te leveren door ideeën of schetsontwerpen aan te dragen. Het is de bedoeling om die tijdens de algemene ledenvergadering in maart te beoordelen.

,De suggesties vanuit de bevolking moeten als inspiratiebron dienen voor de beeldend kunstenaars waarmee we in zee willen gaan", zegt BVVS-bestuurslid Elly Visscher. ,,Het is de bedoeling om er een aantal te selecteren, die vervolgens een ontwerp maken." Daarmee wordt dezelfde route gevolgd als bij de totstandkoming van het door beeldhouwer Natasja Bennink gemaakte bronzen kunstwerk 'Garriet Jan en Annechien', dat sinds augustus 2016 staat op het nieuwe Voorpoortplein. Ook daarbij was Elly Visscher nauw betrokken met een lokale kunstcommissie.

Geld

Een hobbel is nog het beschikbare geldbedrag. Volgens Visscher heeft de gemeente Steenwijkerland een bedrag van 10.000 euro gereserveerd en de Vollenhoofse belangenvereniging draagt zelf 5.000 euro bij. ,,Dan heb je eigenlijk nog maar een minimaal bedrag waarbij een bronzen kunstwerk vrijwel onmogelijk is. We moeten maar eens kijken of we dat bedrag nog wat kunnen verhogen." Daarbij wordt onder meer gedacht aan het aanschrijven van cultuurfondsen en sponsoring.

Durgerdammers vissers

Tussen de binnenhaven en buitenhaven in Vollenhove staat al een kunstwerk. Het is een door Henny Zandjans uit Diepenheim gemaakte bronzen beeldengroep die de Durgerdammers vissers verbeelden. Ook dat is er - in 2000 - gekomen op initiatief van de BVVS. Het is een herinnering aan drie vissers uit Durgerdam (vader Klaas Bording en zijn zonen Klaas en Jacob), die in 1849 bij Vollenhove werden gered nadat ze twee weken lang op een ijsschots op de Zuiderzee hadden rondgedreven. Twee van hen overleefden de ontberingen niet.