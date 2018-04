Laatste kavels in Giethoorn-Noord

,,De wijk nadert z’n voltooiing en dat is te zien. Het grootste gedeelte is inmiddels bebouwd én bewoond. Deze zeventien kavels zijn de laatste die we in dit plan kunnen uitgeven", zegt wethouder Oene Akkerman.

De kavels zijn bedoeld voor de bouw van een vrijstaand huis of twee-onder-een-kapper, variëren in grootte van zo’n 350 tot 650 vierkante meter en liggen ten zuiden van de sportvelden. Wethouder Akkerman denkt 'dat er voor zo’n mooi plekje in Giethoorn zeker belangstelling is'. ,,Bovendien zijn de kavels ruim en toch betaalbaar. Voor de mensen die er nu al wonen, is het fijn dat de wijk straks helemaal af is."