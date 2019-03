Laatste kijkdag in Steenwijk, weesfiets wacht voortaan online op de baas

Heeft iemand een passend sleuteltje? Dan is het appeltje-eitje. Maar ook voor een plausibel verhaal (zeg: spoorloos verdwenen na nachtelijk avontuur in dronken staat, volkomen vergeten in vakantietijd) stond Ton Kloosterman altijd open. Zijn maandelijkse uurtjes in loods 95 zitten erop; de immer goedgemutste handhaver van de gemeente Steenwijkerland mag op de eerste zaterdag van de maand lekker iets voor zichzelf gaan doen. ,,Het was hartstikke leuk hoor, als je iemand blij kon maken. Maar helaas gebeurde dat bijna nooit.’’

Wrakfiets

Apart fenomeen, de wees- of wrakfiets. Het deed een beetje zeer, als Ton zag hoe zo’n stalen ros liefdeloos gedropt, op de grond gekwakt of in de rekken was gesmeten. ,,Soms was er duidelijk in de fietsenstalling al afscheid van genomen’’, vermoedde hij, ,,zo van: dat ouwe barrel nemen we dus écht niet meer mee naar huis.’’

Lange Baan

Het station in Steenwijk is een favoriete plek voor het lozen van oud ijzer op wielen. De stelregel daar is: verweesde fietsen staan ongebruikt maximaal een maand gestald, daarna is het einde oefening (‘want er is een chronisch gebrek aan stallingsruimte, elke vierkante meter is welkom’) en gaan ze op transport naar de Lange Baan voor de maandelijkse fietskijkdag. Op industrieterrein Hooidijk wachtte dan mettertijd een gemêleerd woud aan verroeste dames- en herenfietsen op de baas die zich, gek genoeg, zelden meldde. Bitter weinig animo. ,,Och’’, werpt Ton tegen, ,,je hebt een paar lekke banden, er is zo links en rechts wat afgebroken. Repareren? Voor dat geld koop je een ander stationsfietsje en we leven toch in een weggooimaatschappij.’’

Doelbewust

Dus of het nou vergeetachtigheid is of doelbewust achterlaten…? Dat laat Ton maar in het midden. Zo’n twintig exemplaren per maand sprokkelde hij bij elkaar, jarenlang. Langs het spoor, maar ook bij buurtbewoners in de stad die een melding hadden gedaan: ,,Hier hangt een fiets in de heg, kunt u die ophalen?’’ Wie op die eerste zaterdag van de maand in de loods kwam speuren naar z’n verdwenen, jonge designfiets, moest Ton altijd teleurstellen. ,,Dure fietsen die bewust worden gestolen komen niet meer boven water.’’ Wat in de loods achterbleef ging naar de werkplaats Plusteam in Steenwijk-West, ,,daar maken ze er nog wat van voor minder bedeelden.’’

Online

Ton blijft speuren, al zijn de kijkdagen passé en gaat de loods op slot. Weesfietsen worden online gezet, bij de gevonden/verloren voorwerpen op www.steenwijkerland.nl.