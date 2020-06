Landelijke politieactie bereikt Steenwijk: autobedrijf doorzocht

Bootjesver­huur­ders Giethoorn in de clinch met toeristen die corona-re­gels willen ontduiken

9:53 Heel even ontstond er kortsluiting in het hoofd van Jolanda Hopman van botenverhuurbedrijf ’t Zwaantje uit Giethoorn, toen ze afgelopen week een appje kreeg van een potentiële huurder of ze misschien ‘wat soepel met de regel voor meerdere huishoudens in een bootje’ om wilde gaan. ,,Viruswaanzin! Wij houden ons aan de regels’’, twitterde ze geïrriteerd.