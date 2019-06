‘Landgoed De Woldberg’ wil villawijk Eeserwold langs A32 bij Steenwijk redden

Landgoed De Woldberg neemt daarmee het stokje over van ontwikkelaar Esborg, die zich terugtrekt uit het project Eeserwold-Wonen. Ook onder De Woldberg staan er nog altijd villa's ingetekend in het plangebied, hoewel die organisatie en de gemeente Steenwijkerland het nu 'duurzame woningen op ruime woonkavels noemt'. De leegte die er nu op Eeserwold is moet weldra opgevuld worden. ,,De economische omstandigheden zijn anders dan tien jaar geleden”, zegt Sytse Bouwer, samen met partner Margriet Bolink de drijvende kracht achter de nieuwe ontwikkelcombinatie. ,,Met elkaar, met de gemeente en met de huidige bewoners willen we het gebied aantrekkelijk maken om te wonen. We hebben er vertrouwen in dat dat lukt en zien dit als een kans om er een succes van te maken.”