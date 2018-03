Na een flink aantal kilometers tussen de gemaaide rietlanden, ploft een dik ingepakt stel neer aan de Hoogeweg. Het zijn Laurens (oorspronkelijk afkomstig uit de buurt van Tiel) en Lucy. "We zijn speciaal naar Nederland gekomen om een paar dagen te schaatsen", zegt Laurens. Hij heeft nog nooit eerder in De Weerribben geschaatst, wel in Giethoorn een paar jaar geleden. Gevraagd naar de eerste ervaringen zegt hij: "Even er in komen, maar heerlijk, het gaat goed." Over de kwaliteit van het ijs zegt hij dat het in de loop van de dag minder is geworden, met gebroken stukken en steeds meer water op het ijs. Maar het schaatsplezier is er niet minder om. Lucy is dolenthousiast. "Na deze geweldige ervaring wil ik nooit meer terug naar een kunstijsbaan", zegt ze met een brede glimlach.