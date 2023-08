Leandro (19) wint met groep als ‘machinist’ Corso Vollenhove: ‘Met half miljoen dahlia's een van grootste wagens ooit’

Restaurant Robuust Vollenhove verovert vermelding in Michelin­gids: ‘Website lag er vanochtend uit’

,,Wij zijn enorm trots op deze vermelding in de Michelingids”, zegt Raimon Pot die samen met zijn broer Peter Ian Pot aan het hoofd van restaurant Robuust staat. ,,Twee jaar terug spraken we wel de ambitie uit dat we in de gids willen belanden, maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan!”