Leerlingen kiezen De Punter als nieuwe naam voor school in Giethoorn

Corso Sint Janskloos­ter gaat vooralsnog door, nog geen besluit in Vollenhove

23 april Gaan de bloemencorso’s in Vollenhove en Sint Jansklooster dit jaar toch door ondanks corona? De organisatie in Sint Jansklooster heeft in ieder geval besloten het evenement voorlopig op de agenda te laten staan met waarschijnlijk kleinere wagens. In Vollenhove daarentegen is nog geen besluit genomen.