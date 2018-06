Leerzaam uitje van De Rolpaal naar brug in Vollenhove

videoVol ontzag over de werkzaamhedenwaren de leerlingen gisteren toen ze de bouw van de brug over het Ettenlands Kanaal bekeken. Het was een leerzaam bezoekje, ook om leerlingen voor de bouwsector te interesseren.

Een miezerregen druilt uit de loden hemel bij de brug in aanbouw nabij Gemaal A. F Stroink aan de Vollenhoofsedijk in Vollenhove. Een kraan haalt puin uit het water, terwijl leerlingen van de combinatiegroep 6/7/8 van de openbare basisschool De Rolpaal toekijken. Gele hesjes met daarop 'bezoeker' om het lijf, witte bouwhelm op de hoofden.

Klassenkrant

Onder leiding van juffrouw Janny Eissen (62) ging de groep op de fiets naar de bouwers van de brug over het Ettenlands Kanaal. ,,Een keer wat anders, maar wel leuk. We praten er straks in de les over door en we maken hier een klassenkrant over.''

Even verderop werken de bouwers aan de brug. Een kraan torent boven de gehelmde kinderen uit. Die tilt tien meter lange liggers op zijn plaats. De klas staat op veilige afstand. Vol ontzag.

Puzzelen

'Meester' voor een halfuur is Jeroen Souverijn (29), werkvoorbereider bij Van Spijker. Hij geeft tekst en uitleg. ,,Het is belangrijk om kinderen voor de bouw te interesseren. Dit is een 'hightech' branche.'' De jeugd hangt aan zijn lippen. ,,De betonelementen komen uit een fabriek en die puzzelen we hier in elkaar. Alles moet kloppen.''

Bouwbedrijf Van Spijker maakt een nieuwe brug van 35 meter op deze historische plek. De oude overgang in de Vollenhoofsedijk was aan vervanging toe. De klus die vijftig dagen duurt, is halverwege. Van Spijker haalde het werk binnen. Het bedrijf maakte het ontwerp, zorgt voor de uitvoering en de bouwer communiceert ook met de omgeving om zo de overlast draaglijk te maken.

Leefomgeving

De gemeente Steenwijkerland had als wens een educatief moment in te bouwen en daarom zijn de schoolklassen op de bouwplaats te vinden. Vandaag is de Martinusschool uit Vollenhove ook nog aan de beurt.

Cindy Timmerman (40), omgevingsmanager bij Van Spijker, regelt deze 'lessen'. ,,Je betrekt de kinderen bij hun leefomgeving. Deze leerlingen komen hier vaak langs.''

Logopedist

De kinderen staan op de tijdelijke pontonbrug voor fietsers en voetgangers. Luuk Borgman (11) uit groep 7, kijkt naar het spektakel. ,,Nou nee, ik ga niet in de bouw. Ik wil logopedist worden, net als mijn moeder. Mensen goed leren praten is ook belangrijk.''

Benthe Schoppert (11) uit groep 8 aanschouwt met een schuin oog de kraan die onder luid geraas stenen uit het water haalt, maar dat er een fotograaf van de krant rondloopt, is voor haar interessanter. ,,Ik wil journaliste worden, het liefst bij de televisie. Dan zou ik hier een item over maken, want ik vind dit wel interessant.''