Legendarische film Fanfare herleeft in Giethoorn op eigentijdse wijze: ‘We leven ons stuk’

Bewoners smalle Ruysdael­straat in Zwolle willen oplossing voor terugkeren­de schade aan hun auto’s

Bewoners van de Zwolse Ruysdaelstraat komen in actie nadat de brandweer bij een uitruk diverse auto’s in de straat beschadigde. Geparkeerde auto’s worden in de smalle straat vaker geraakt door passerend verkeer, zo zeggen zij. Tijd voor actie.