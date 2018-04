Liever dagje sloepvaren dan drie weken op plezierjacht

Oplichting boot­jes­toe­ris­ten Giethoorn is 'kwa­jon­gens­streek' en vooral: 'een incident'

11 april Jongens die zich voordoen als medewerkers van een bootverhuurbedrijf en vervolgens tegen betaling gestrande bootjes de verkeerde kant op slepen. Toeristen in Giethoorn kregen er afgelopen weekend mee te maken. Een kwajongensstreek of een nieuwe vorm van criminaliteit op het water? Politie en bootverhuurders denken het eerste. ,,Het is direct afgestraft.’’