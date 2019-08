Lijnbus vliegt in brand met 20 passagiers aan boord bij Steenwijk

Veelpleger (38) opnieuw de cel in na ‘gratis’ tanken met gestolen auto uit Steenwijk

22 augustus De 38-jarige Jacobus H. moet van de rechtbank in Zwolle negen maanden de cel in, waarvan vier voorwaardelijk. Hij pikte op 3 maart een Fiat Punto bij een garagebedrijf in Steenwijk, tankte daar vervolgens mee in Havelte zonder te betalen en nam in Slagharen een paar kentekenplaten mee.