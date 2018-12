'Linksom of rechtsom, deze molen in Kalenberg gaat weer draaien'

videoHet gaat zeker maanden duren voor molen De Wicher in Kalenberg weer van een vierde wiek is voorzien. Dat laat Egbert Beens van Staatsbosbeheer weten.

De vierde wiek voor molen de Wicher in Kalenberg komt er voorlopig niet, zegt Egbert Beens van Staatsbosbeheer. Gisteren heeft hij onder meer overleg heeft gehad met de molenaars. Het gaat zeker maanden duren. ,,Deze week komt een molenbouwer kijken wat er precies moet gebeuren en daar moet weer een begroting tegenover worden gezet. Dit is maatwerk, zo'n wiek haal je niet even pasklaar uit een schap."

Flinke klappen

De molen uit 1982 - een eerder exemplaar werd in de oorlog afgebroken - kreeg afgelopen weekeinde een paar flinke klappen van de wind te verduren. Bij een daarvan scheurde een wiek af. ,,Er wordt nu een schaderapport opgemaakt. De vakman moet er naar kijken, ook naar het hout dat aangeboden wordt. Is dat kwalitatief goed genoeg?"

Harco Bergman, collega-boswachter van Beens, bood al hulp aan, aangezien het Kuinderbos vol met bomen staat waarvan wellicht een wiek gemaakt kan worden. Beens: ,,Ik heb hem bedankt, maar wij zijn bosbouwers, geen molenbouwers. Het hout van de wiek zit gekerfd in de balk. Allemaal handwerk en het sluit op elkaar aan."

Spoed

Staatsbosbeheer gaat nu op zoek naar een potje met geld om een nieuwe wiek te kunnen betalen. Hoeveel zoiets precies kost, is de vraag, maar dat moet spoedig duidelijk worden. Wat voor Beens vaststaat, is dat de enige spinnenkopmolen van Overijssel straks weer functioneert. ,,Linksom of rechtsom, deze molen gaat weer draaien. Hij is beeldbepalend voor de Weerribben en heel wat mensen hebben een bruidsreportage geschoten op die plek. Zonde als die niet meer terug zou komen."

Aangeslagen

De Wicher draaide nog wel, maar niet meer om zoals vroeger de achterliggende polder te bemalen. Meer om mee te helpen het trilveen nat te houden. De molenaars, laat Beens weten, zijn flink aangeslagen door de rampspoed. ,,Dat zijn echt kanjers die er veel vrije tijd in stoppen. Ook in de weekenden. Voor hen is het heel droevig. We hebben nog twee tjaskermolens in de Weerribben, maar draaien met een spinnenkop is er even niet bij." Naast de wind denkt de boswachter dat de droogte van de laatste maanden ook een rol kan hebben gespeeld. ,,Daardoor kan het houtwerk scheuren oplopen die dan net dat laatste zetje geven."