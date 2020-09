LIVE | Gruwelijke ‘puzzelmoord’ Halil Erol uit Steenwijk na tien jaar voor de rechter

Deze drie zonnepar­ken komen erbij in Steenwij­ker­land, ‘maar dat is pas stap 1 in onze ener­gie-opwekking'

29 augustus Drie aanvragen liggen er in de gemeente Steenwijkerland voor zonneparken, in verschillende stadia van het proces. Met het al bestaande zonnepark in Oldemarkt, stoomt de gemeente dan aardig op in haar duurzaamheidsdoelen. ,,Maar dan zijn we er nog niet", zegt duurzaamheidswethouder Tiny Bijl.