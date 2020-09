LIVE | OM eist 10 jaar cel en tbs tegen verdachte in zaak lugubere ‘puzzelmoord’ Halil Erol uit Steenwijk

Met fietstocht in de voetsporen treden van invloedrij­ke devoot Johannes van Ommen

25 augustus Op de dag waarop het precies 600 jaar geleden is dat broeder Johannes van Ommen overleed, is er een fietstocht van de Moderne Devotie Beweging Nederland langs verschillende plekken in Oost-Nederland die belangrijk waren in zijn leven: ,,Hij verdient het om meer bekendheid te krijgen’’, zegt Mink de Vries uit Zwolle.