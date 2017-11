Logisch, Giethoorn levert Vikingschepen voor film Redbad

De zeven punters uit Giethoorn spelen een prominente rol in het avontuurlijke schouwspel. Dat moet volgend jaar van het witte doek spatten en is gevuld met zoals de promotietekst zegt 'spectaculaire vechtscènes'. ,,Onze boten zijn vermoedelijk gebruikt als Vikingschepen", zegt Kollen, die het ook niet precies weet. ,,Ik heb van horen zeggen dat het er bij de opnames wild aan toe is gegaan. Hopelijk komen ze gaaf terug. En anders moeten we ze herstellen."

Authentieke vaartuigen

Het is nog niet zolang geleden, de dag dat er iemand van de filmcrew voor de neus van Kollen staat. Voor Redbad worden immers niet alleen mannen met woeste baarden gezocht, maar ook authentieke vaartuigen. En dan moet je in Giethoorn zijn, waar punters bij het dorp passen als rode dubbeldekkers bij Londen en gele taxi's bij New York. ,,Logisch", noemt Kollen dat. ,,'Dan ben je hier aan het juiste adres', heb ik ze dan ook verteld." Na onderhandelingen over de transportkosten en wat extra's - 'vet word je er niet van'- gingen de boten op reis. Eerst naar Lauwersoog voor enkele scènes, daarna naar Eindhoven voor het vervolg. En nu staan ze weer in Giethoorn. ,,En van de regisseur moesten we ze ook dit weekeinde nog even vrijhouden. Wellicht dat er nog wat opgenomen wordt."

Motortje er af

De punters worden normaal gesproken verhuurd voor tochtjes door het grachtendorp. Met een motortje, maar die heeft Kollen er voor de opnames uiteraard vanaf gehaald. De regisseur raakte verliefd op zijn boten vanwege de authentieke uitstraling. Kollen verduidelijkt: ,,Het is niet de uitstraling, want ze zijn echt oud. Authentiek, en deze zocht-ie. Andere punters in het dorp hadden nog een wit randje. Te modern."

Nieuwsgierig