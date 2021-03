Lokale fracties CDA in Kop van Overijssel balen van verlies verkiezingen: ‘Focus mag meer op platteland’

Vleermui­zen leggen sloop en nieuwbouw in Steenwijk plat

18 maart De aanblik van de President Kennedystraat in wijk de Gagels in Steenwijk is zo op het oog wat rommelig. Aan de rechterkant staan acht prachtige nieuwbouwwoningen. De linkerkant is veel buurtbewoners een doorn in het hoog. ,,Want wanneer worden die acht woningen nou eens gesloopt en komen er dezelfde woningen als aan de andere kant’’, vraagt een bewoner zich af.