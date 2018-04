Loswal in Giethoorn tot 10 mei op slot

De laad- en loswal aan de Kerkweg in Giethoorn zit op slot. Vanaf 10 mei is de veelbesproken loswal weer te gebruiken. Gieterse ondernemers zitten met de handen in het haar. ,,Dit is niet werkbaar."

Omdat de limiet van 52 keer per jaar een uur mechanisch laden en lossen is bereikt, heeft het Steenwijkerlands college besloten de loswal te sluiten tot het einde van het vergunningsjaar. Op 10 mei begint het nieuwe jaar.

,,We kunnen niet anders dan onze eigen vergunning handhaven", zegt wethouder Douwe Oosterveen. ,,Ik begrijp best dat het pijn doet dat de loswal drie weken wordt gesloten. Maar als we het niet doen, lopen we het risico dat de loswal helemaal niet meer open gaat."

'Laad- en loswalverbod zet Giethoorn volledig op slot!' kopt een advertentie, waarmee Giethoorn Onderneemt en KopTop, de vereniging voor recreatieondernemers in de regio Weerribben-Wieden, hun probleem onder de aandacht brengen.

,,Voor ondernemers in Giethoorn is de loswal wat normaal een weg is voor bedrijven", zegt KopTop-voorzitter Roel van Hoorn. ,,Nu is die toegangsweg tot 10 mei gesloten. De boel wordt dichtgegooid, terwijl voor ons het seizoen begint. Bedrijven vervoeren nu caravans over water naar hun terrein. Bouw- en grondverzetbedrijven hebben de loswal nodig."

Vanaf 10 mei mogen ondernemers weer mechanisch laden en lossen. ,,Dan gaat het nieuwe jaar in en wordt opnieuw geteld”, weet Van Hoorn. ,,Als daar zwart-wit naar gekeken wordt, houd ik m’n hart vast.”

De gemeente heeft een nieuwe loswallocatie op het oog, iets noordelijker aan De Bramen. Deze loswal zou eind dit jaar klaar zijn. ,,Die locatie loopt vast bij de provincie, dus we hebben geen alternatief", zegt Van Hoorn.

Begin mei reist een KopTop-afvaardiging naar Den Haag, waar de Raad van State zich op verzoek van omwonenden buigt over de gemeentelijke vergunning voor het loswalgebruik. KopTop is met jurist aanwezig om haar zorgen te uiten. ,,Wij begrijpen de omwonenden, maar wij hebben geen alternatief. Dit is de enige plek in Giethoorn waar we geen hinder van bruggen ondervinden.”