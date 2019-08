‘Maak de stadsgracht in Steenwijk beter schoon’

Wethouder Bram Harmsma (VVD) was in eerste instantie zelf van plan mee te doen aan de Monkey Fun Run, maar was helaas verhinderd. Dan volgend jaar maar, waarbij hij zich de kritiek vanuit D66-hoek ter harte neemt. ,,We kunnen dan een heel politiek en formeel antwoord op de vragen geven, maar ook kijken wat we kunnen doen. Natuurlijk wordt de gracht onderhouden, maar het is goed om eens na te gaan of dat genoeg is. Zo’n Monkey Fun Run is een prachtig evenement die geschiedenis, sport en onze stad met elkaar verbindt. Dat moeten we koesteren.” Na het zomerreces wil Harmsma met de andere wethouders en de burgemeester bespreken of het beleid moet worden veranderd. ,,In die zin wil ik me best kwetsbaar opstellen. Datzelfde geldt voor onze weekmarkt. Na afloop ligt het terrein er niet altijd zo netjes bij als we willen. Maar in een mooie stad hoort dat wel.”