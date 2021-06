‘Mama is dood en Jan heeft het gedaan’; hoe Zwolse Camila (32) na haar verscheurde jeugd op zoek ging naar antwoorden

Plannen voor bus 20 roepen verzet op in Steenwijk, Oostermeen­the mogelijk overgesla­gen

16 juni Buslijn 20 van Assen naar Meppel wordt in Steenwijk volgend jaar mogelijk ingekort. Het OV-bureau Groningen Drenthe wil bus 20 niet meer door Oostermeenthe laten rijden, om tijd te winnen en een nieuwe wijk in Meppel te bedienen. Volgens het bureau levert dat reizigers in Steenwijk geen noemenswaardige problemen op. De gemeente Steenwijkerland ziet dat anders: ,,We willen niet dat de reizigers in de kou komen te staan.”