Man (27) uit Steenwijkerland en Fries (26) komen om bij ongeluk in Oosterwolde

Met video IJsdikte wordt bij Steenwijk­se baan al gemeten: ‘Het moet nog even blijven vriezen’

De dikke winterjassen en noren mogen weer uit de kast, want het is al een paar nachten goed aan het vriezen. Rein Berger van IJsclub Steenwijk is er als de kippen bij om de dikte van ‘zijn’ baan te meten, hopend dat er deze dagen geschaatst kan worden.

14 december