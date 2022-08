Man (70) uit Kuinre had ‘therapeutische bedoelingen’ met naakt douchen met neefje; celstraf dreigt

UPDATE Dit brengt de koninklij­ke brief van Meike (9) uit Blokzijl teweeg: ‘Onvoor­waar­de­lij­ke steun’

Waarschijnlijk gaat koning Willem-Alexander de brief van de 9-jarige Meike uit Blokzijl over de stadsrechten niet zelf beantwoorden. Maar de hoop is zeker niet verloren, want het bijzondere schrijven is in goede orde ontvangen bij het Kabinet van de Koning. ,,Een directere lijn is er volgens mij niet.”

23 augustus