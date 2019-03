Man aangehouden voor betrokkenheid bij schietpartij op A32 bij Steenwijk in februari

Bij de verkeersruzie tussen de bestuurders van een zwarte bestelbus en een blauwe Citroën C1 op maandag 25 februari trok de bestuurder van de zwarte bus een vuurwapen en zou hij hebben geschoten op de personenauto. Bij de aanhouding van de man gisteren in Kallenkote werd volgens de politie een vuurwapen aangetroffen. Of dit het wapen is waarmee bij de ruzie is geschoten, is niet duidelijk.