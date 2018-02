Man dreigt met vuurwerkpistool in Steenwijk

De politie heeft vannacht in een uitgaansgelegenheid aan de Kerkstraat in Steenwijk een 32-jarige man opgepakt die dreigde met een vuurwerkpistool. De aanhouding werd rond 5.00 uur verricht, nadat de politie even ervoor gebeld was over de bedreiging.