Man opgepakt voor schietpartij op A32 bij Steenwijk

Bij de verkeersruzie tussen de bestuurders van een zwarte bestelbus en een blauwe Citroën C1 op de A32 op maandag 25 februari trok de bestuurder van de zwarte bus een vuurwapen en zou hij hebben geschoten op de personenauto. De weg was door dat incident twee uur afgesloten. Bij de aanhouding van de man gisteren in Kallenkote werd volgens de politie een vuurwapen aangetroffen. Of dit het wapen is waarmee bij de ruzie is geschoten, is niet duidelijk. ,,Het onderzoek loopt nog, dus het is te vroeg om te speculeren of dit het wapen van het incident is”, zegt politiewoordvoerder Frank Brouwer.

Bij de arrestatie van de man werden ook meerdere voertuigen in beslag genomen. De politie kan niet zeggen of de zwarte bestelbus of de blauwe Citroën C1, die bij de ruzie werden gebruikt, tussen de in beslag genomen voertuigen zitten. Meer informatie over de achtergrond van de man, wil de politie vanwege diens privacy eveneens niet geven. Brouwer: ,,Kallenkote is geen wereldstad. Dus als wij de straatnaam of zijn leeftijd geven, weet iedereen wie hij is. Daarom zijn wij terughoudend.”

