Man uit Oldemarkt steelt slipjes van buurvrouwen

Een man die langzaam vereenzaamd en steeds gekkere dingen doet om te voorzien in een drang die hij heeft. Dat beeld kwam vrijdag naar voren in de strafzaak tegen de 54-jarige T.G. Bij het zien van damesslipjes aan een waslijn heeft hij de onbedwingbare dwang deze mee te nemen, bevestigde hij tegenover de politierechter. ,,Maar niet van elke dame'', zei hij er bij. In 2010 verdwenen slipjes van de waslijn bij zijn overbuurvrouw.

In 2012 werd er zelfs drie huizen verderop ingebroken. Alleen een stapel damesondergoed ontbrak. De eigenaren van die woning besloten een camera te plaatsen. Vier jaar later was het raak toen de bikini van de vrouw des huizes uit de tuin verdween. Op de beelden herkenden ze T., die drie huizen verderop woont. Hij bekende. In zijn huis werd ook het ondergoed aangetroffen van de diefstallen uit 2012 en 2010.

Leeg huis

Het was dom, zei G. over zijn daad. Maar op een inbraak staat al snel 3 maanden cel, zei de rechter. G. boog zijn hoofd. Hij was via het platte dak de woning binnengekomen en was maar in een kamer geweest. Tegenover de slachtoffers betuigde hij in de zaal zijn spijt. De man werkt veel en keert 's avonds terug in een leeg huis. Met vrienden drinkt hij af en toe een biertje, maar zij ,,hebben andere levens'', zei de man tegen agenten. Zijn vrienden hebben gezinnen, hij woont alleen. De reclassering vreest dat hij opnieuw over de schreef gaat en raadt behandeling aan om van zijn 'drang' af te komen.