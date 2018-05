Man veroordeeld voor mishandeling zoon in Vollenhove

Dat bleek gisteren uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. De 40-jarige Jeroen B. toonde zich twee weken tegenover de rechters schuldbewust. Eerder zag hij het gebeuren nog als een 'corrigerende tik'. Op 22 maart vorig jaar hoorde hij via zijn ex-vrouw dat zijn zoon zich weer had misdragen op school. Hij haalde zijn zoon op die in Vollenhove aan een slootkant aan het spelen was. Hij drukte de jongen in de sloot en zette hem thuis buiten onder een koude waterstraal uit de tuinslang. Vervolgens moest hij op zijn fiets in zijn onderbroek naar het nabijgelegen huis van zijn moeder. Zijn zoons gaven aan dat het niet de eerste keer was dat er klappen vielen.