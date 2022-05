Marco (32) uit Steenwijk 'kegelde' met opzet auto van de snelweg: celstraf en rijverbod

In afwachting van meer regenboog­be­leid past Steenwij­ker­land vast de man-vrouw-vraag op formulie­ren aan: ‘Dat leeft echt’

De gemeente Steenwijkerland past de sekseregistratie op sommige formulieren aan: de keuzemogelijkheden zijn straks breder dan alleen ‘man’ of ‘vrouw’. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in reactie op vragen van GroenLinks. Raadslid Aletta Makken is verheugd: ,,We kregen signalen dat het nodig was.”

20 april