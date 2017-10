Margriet Nijstad tijdelijk de baas bij sociale dienst IGSD

Meer geel schorpioenmos in De Wieden

10:49 Medewerkers van Natuurmonumenten hebben het zeldzame geel schorpioenmos aangetroffen op een perceel tussen Wanneperveen en de Zomerdijk. Het is de vierde vindplaats in De Wieden. In de Meppelerdieplanden werd de mossoort net na de eeuwwisseling voor het eerst sinds 1965 in Nederland waargenomen.