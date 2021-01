Marktkooplui in Steenwijk varen wel bij coronalockdown: 'Hopelijk blijven de klanten ook hangen als het weer voorbij is’

Eerste foto van beverpaar dat intrek in natuurge­bied De Wieden bij Giethoorn heeft genomen: ‘Aanwinst voor de natuur’

14:25 Boswachters van Natuurmonumenten zijn blij verrast dat ze in natuurgebied De Wieden op meerdere plekken knaagsporen van bevers hebben gevonden. De bever is een nieuwe bewoner in het gebied en is nu ook met een camera vastgelegd.