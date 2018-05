Marten Kingmaplein baken voor een Vollenhover stadsheld

Het leven gaat gewoon door, de wereld draait rond. Ook op deze Bevrijdingsdag in het epicentrum van supers, waar karretjes ratelen en auto's zich tussen andere wurmen. In die wirwar van winkelend publiek zit een oude man in een rolstoel. Hij glundert. Frank Kingma (93) is de zoon van een ware stadsheld - hij liet zich trouwens ook niet onbetuigd - en dit plein draagt voortaan zijn vaders naam. Dat werd hoog tijd.

Bij leven was Marten Kingma (1893-1965) al royaal op (inter)nationaal niveau geëerd. In 1947 kreeg de aannemer uit Vollenhove, die tijdens de Tweede Wereldoorlog 42 geallieerde piloten het leven redde, de Medal of Freedom. Met de complimenten van de Amerikaanse president Truman. Prins Bernhard overhandigde hem in 1952 het Verzetskruis.

Het zou nog 66 jaar duren voor Kingma ook in zijn eigen stad Vollenhove de credits kreeg voor z'n verzetswerk, maar het parkeerplein bij de twee supermarkten heet vanaf nu Marten Kingmaplein.

Nazaten

Dat is vooral te danken aan de volharding van stadshistoricus Henk van Heerde en bijval van Belangenvereniging Vollenhove-Stad. ,,De tijd dringt", stelde Van Heerde. ,,Er zijn nu nog enkele nazaten van Kingma in leven." Zoals zoon Frank die in zijn jonge jaren, aanvankelijk zonder rijbewijs, ook piloten vervoerde in opdracht van z'n vader. Franks dochter Martine deed nog een boekje open over deze en andere hachelijke avonturen, tijdens een informeel samenzijn in De Burght.

De Kingma's waren in '42 vanuit Friesland naar deze contreien gekomen, vanwege de aanleg van de Noordoostpolder. Ze vestigden hun aannemersbedrijf in Vollenhove en bouwden zowel hier als in de polder talrijke huizen, boerderijen en bedrijfsgebouwen.

'Lifters'

Aannemer Kingma had het recht om over de polderwegen te rijden en trof zo de neergeschoten vliegtuigbemanningen. Met hulp van onder meer familie en eigen chauffeurs werden gecrashte piloten thuis in Vollenhove of Moespot opgevangen en onder het mom van 'lifters' verder naar Meppel vervoerd. Zo ontstond een georganiseerde ontsnappingslijn voor piloten en de familie Kingma hield er een geheime boekhouding op na, omdat alle 42 geredde vliegers valse papieren nodig hadden.