Matthias M.: ‘Ik heb niks te maken met de moord op Halil Erol’

M., een al eerder voor doodslag op een meisje veroordeelde TBS-er, was al eerder verdachte en werd in juni van dit jaar weer opgepakt. Nieuw sporenonderzoek leidde weer naar hem. Justitie verdenkt hem van het met voorbedachten rade vermoorden van Erol in M.'s Meppelse woning. Vervolgens heeft hij volgens Justitie het lichaam, al dan niet met anderen, in stukken gesneden, verpakt en in het water gegooid. Bij Wanneperveen zou hij een bij de moord gebruikt judopak, tape, plastic en jute zakken of stoelhoes in het bos hebben begraven. In een ook aangetroffen dekbed zat de romp van Erol. Justitie vond er een haar in die volgens DNA-onderzoek van M. is. De Meppeler zou bovendien een soortgelijk dekbed hebben bezeten, zo blijkt uit een foto die in 2006 in de Van Mesdagkliniek van M. is gemaakt.