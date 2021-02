Meer auto’s dan op drukke zomerdag in schaatswalhalla Kop van Overijssel, toch is burgemeester Bats blij: ‘Ik weet hoe Nederlanders zijn’

Video Dit stel uit Steenwijk kampeert al dagenlang in het koude Kuinderbos: 'Je moet hier geen ruzie krijgen’

9 februari Henk-Jan Kloosterman en Akkelies Ypma uit Steenwijk kamperen al dagenlang in de winterkou in het Kuinderbos. Een houtkacheltje houdt hun tipi overdag warm, ’s nachts is het een kwestie van ‘lekker tegen elkaar kruipen’. ,,Je moet geen ruzie krijgen, want apart slapen gaat niet.’’