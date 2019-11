Meer controle op verhuur van boten zonder vergunning in Giethoorn

‘Octo schat’ wint Frommelcor­so in Vollenhove

3 november Een grote, roze inktvis die een schat bewaakt. Die creatie genaamd ‘Octo schat’ is de winnaar van het Frommelcorso dat zaterdagmiddag in Vollenhove is gehouden. Het groepje genaamd de 'Octo's' kreeg de meeste punten van de jury voor hun creatie ‘Octo schat’. In totaal reden zestien wagentjes over het parcours in de grote sportzaal van De Burght, beplakt met talloze ‘frommels’ van crêpepapier.