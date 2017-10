Meer geel schorpioenmos in De Wieden

Medewerkers van Natuurmonumenten hebben het zeldzame geel schorpioenmos aangetroffen op een perceel tussen Wanneperveen en de Zomerdijk. Het is de vierde vindplaats in De Wieden. In de Meppelerdieplanden werd de mossoort net na de eeuwwisseling voor het eerst sinds 1965 in Nederland waargenomen.

,,Heel bijzonder, hier worden mossenkenners heel enthousiast van”, zegt boswachter Rosalie Martens van Natuurmonumenten over de nieuwe waarneming. Naast de Meppelerdieplanden groeit de mos ook op beperktere schaal in de Kiersche Wijden en langs de Veldweg. Buiten De Wieden komt geel schorpioenmos alleen voor in Twente, de Veluwezoom en de Gelderse Vallei. Daar gaat het om slechts enkele vierkante meters, in De Wieden om een aantal hectares.

Trilveen

Volgens Martens is er vermoedelijk een aantal redenen die er tezamen voor zorgen dat de soort floreert in De Wieden. Natuurmonumenten streeft naar het behoud van trilveen, waarop geel schorpioenmos goed gedijt. Ook het beheer zorgt voor optimale omstandigheden in de Meppelerdieplanden. Inlaat van kwalitatief goed water en goed beheer van sloten en greppels maken daarvan onderdeel uit.

Invasie van natuurliefhebbers